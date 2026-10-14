Ligue des Champions : le Real Madrid renverse la Roma, Bodö/Glimt surprend Dortmund, Betis s’impose devant Porto

La soirée avait une très belle odeur de Ligue des Champions avec plusieurs belles affiches ce mercredi soir. Le Real Madrid n’avait notamment pas le droit à l’erreur. Dans le dur sportivement depuis plusieurs semaines, malgré une courte victoire face à Villarreal (1-0) le week-end dernier, la Casa Blanca devait profiter de son déplacement sur la pelouse de l’AS Rome pour rassurer. Et tous les regards étaient notamment tournés vers Vinicius Jr.



Méconnaissable depuis le début de saison, le Brésilien venait également d’apprendre sa suspension de quatre rencontres en Liga après son tirage de cheveux face à Villarreal. Pourtant, José Mourinho avait décidé de lui renouveler sa confiance en le titularisant aux côtés de Kylian Mbappé, Yan Diomandé et Jude Bellingham sur le front de l’attaque.



Un casting XXL sur le papier mais qui n’a pas porté ses fruits. Encore une fois très décevant, Vinicius s’est rendu coupable d’une perte de balle à l’origine d’un but romain, avant d’être remplacé dès la 58e minute devant un Mourinho sans voix. Une nouvelle soirée cauchemardesque pour un joueur qui semble avoir perdu tous ses repères.



Sur le terrain, bien plus entreprenante, la Roma a rapidement mis en évidence les énormes largesses défensives madrilènes, avant de prendre l’avantage grâce à Marten de Roon, dont la frappe était déviée par Ibrahima Konaté (20e).



Kylian Mbappé parvenait certes à remettre les deux équipes à égalité d’une belle frappe, légèrement déviée, après un service de Diomandé (25e), mais cette réaction masquait difficilement les difficultés collectives des hommes de Mourinho. Incapable de maîtriser les offensives italiennes, le Real subissait encore au retour des vestiaires. Donyell Malen profitait des espaces laissés par la défense espagnole pour redonner l’avantage aux siens (51e), avant de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard (57e). Mené 3-1, le Real Madrid affichait un visage particulièrement inquiétant, aussi bien dans son organisation défensive que dans sa capacité à répondre à l’intensité adverse.



Les entrées d’Endrick, Arda Guler et Carlos Espi apportaient un peu plus de consistance et de présence dans la surface. Et cela inversait surtout complètement la tendance du match offrant une fin de rencontre assez dingue. Peu de temps après son entrée, Espi réduisait l’écart (83e, 3-2) pour donner un peu de folie à la fin du match.



Plus entreprenant dans une rencontre décousue, le Real Madrid se métamorphosait complètement et inscrivait deux buts en fin de match pour renverser la rencontre. Après Endrick qui égalisait d’une tête rageuse sur un corner de Guler, c’est Rudiger qui donnait la victoire à son équipe dans les derniers instants sur un nouveau corner frappé par Guler.



Le Real au courage



Opposés au Fenerbahçe de Mason Greenwood et Mattéo Guendouzi ce mercredi soir en Ligue des Champions, les Villans ont littéralement surclassé la formation turque (6-0). Ultra-dominateurs, les hommes d’Unai Emery n’ont absolument rien laissé à leurs adversaires, dépassés dans tous les secteurs du jeu. Johan Manzambi lançait les hostilités dès la 12e minute, avant que Nicolas Jackson ne s’offre un doublé en première période (31e, 39e). Et le calvaire se poursuivait après la pause pour les Stambouliotes, avec un autre doublé signé Ross Barkley (68e, 72e).



Pour finir la soirée en beauté, c’est Tammy Abraham qui y allait d’un dernier but en fin de rencontre (6-0, score finale). Une véritable correction infligée par Aston Villa, qui a fait étalage de sa supériorité collective et offensive face à un Fenerbahçe totalement impuissant.



Du côté de l’Espagne, opposé au FC Porto ce mercredi soir en Ligue des Champions, le Betis a fait preuve d’un caractère exceptionnel pour revenir dans une rencontre qui semblait lui échapper. Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Andalous, grâce à un sublime but de l’international marocain Abde Ezzalzouli (47e).



Mais les Portugais réagissaient avec autorité et renversaient complètement la situation en quelques minutes, d’abord grâce à Gabriel Veiga (54e), puis Samu Aghehowa (61e). Dos au mur, les hommes de Manuel Pellegrini trouvaient néanmoins les ressources pour réagir. Cucho Hernández remettait les deux formations à égalité (74e), avant qu’Isco ne fasse basculer la rencontre en faveur du Betis. Une formidable démonstration de caractère pour la formation espagnole, qui a refusé d’abdiquer malgré le retournement de situation imposé par Porto.



Dans les autres rencontres, le Borussia Dortmund est tombé dans le piège tendu par la formation norvégienne du Bodö/Glimt (0-1) alors que le VfB Stuttgart a déroulé face au Slovan Bratislava (3-0). Enfin, le Shakhtar Donetsk pourtant mené par l’AEK Athènes de Lovro Majer a su réagir pour s’imposer finalement 3-1.





Les résultats de la soirée



Roma 3-4 Real Madrid (De Roon, Malen x2 / Mbappé, Espi, Endrick, Rudiger)



Aston Villa 6-0 Fenerbahçe (Jackson x2, Manzambi, Barkley x2, Abraham)



Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athènes (Pedrinho, Tobias, Mendoza / Majer)



Bodö/Glimt 1-0 Dortmund (Sjövold)







Avec Footmercato