Ligue des champions CAF : Teungueth FC tombe à domicile face à Colombe FC

Teungueth FC a été battu à domicile par Colombe FC (0-2), ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor, lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.
Les hommes de Malick Daf ont manqué leur rendez-vous face à une solide équipe camerounaise. Malgré l’avantage de jouer devant leur public, les Rufisquois se sont inclinés par deux buts d’écart, compromettant leurs chances de qualification.
Teungueth FC devra désormais tenter de renverser la situation lors de la manche retour, prévue dimanche prochain à 15 heures au Cameroun.
Les hommes de Malick Daf ont manqué leur rendez-vous face à une solide équipe camerounaise. Malgré l’avantage de jouer devant leur public, les Rufisquois se sont inclinés par deux buts d’écart, compromettant leurs chances de qualification.
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