Ligue des champions : Nicolas Jackson signe un doublé, Iliman Ndiaye décisif

Titulaire à la pointe de l’attaque d’Aston Villa, Nicolas Jackson a signé un doublé face à Fenerbahçe, ce mercredi 14 octobre 2026, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des champions. L’attaquant des “Lions “ du Sénégal a marqué aux 31e et 39e minutes. Le Sénégalais compte déjà trois buts dans cette campagne, en seulement deux sorties.



Malgré la défaite de Manchester City face au PSG (4-2), Iliman Ndiaye s’est illustré avec une passe décisive. Entré en deuxième période, l’attaquant sénégalais a servi Erling Haaland, qui a réduit le score.