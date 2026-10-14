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Ligue des champions : Nicolas Jackson signe un doublé, Iliman Ndiaye décisif



Ligue des champions : Nicolas Jackson signe un doublé, Iliman Ndiaye décisif
Titulaire à la pointe de l’attaque d’Aston Villa, Nicolas Jackson a signé un doublé face à Fenerbahçe, ce mercredi 14 octobre 2026, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des champions. L’attaquant des “Lions “ du Sénégal a marqué aux 31e et 39e minutes. Le Sénégalais compte déjà trois buts dans cette campagne, en seulement deux sorties.

Malgré la défaite de Manchester City face au PSG (4-2), Iliman Ndiaye s’est illustré avec une passe décisive. Entré en deuxième période, l’attaquant sénégalais a servi Erling Haaland, qui a réduit le score.
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Moussa Ndongo

Mercredi 14 Octobre 2026 - 22:34


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