Lutte avec frappe : le combat Lac 2 - Reug Reug envisagé pour le 4 août 2024

Jam Productions ne lâche pas Reug Reug de l’écurie Thiaroye-sur-Mer) et démarche activement son combat contre Lac 2 de l’écurie Walo. Selon le quotidien spécialiste Sunu Lamb, le combat est presque ficelé et envisagé pour le 4 août 2024.



Après une première offre faite au leader de l'écurie Walo, le boss de Jam Productions avait pris du recul. La raison : Lac 2 aurait réclamé un gros cachet. Jamaïcain s'attache toujours au combat et est en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir le matérialiser.



Les amateurs sont quelque peu vexés par la stratégie hyper défensive de Lac 2. Les férus de lutte ne sont alors pas très emballés par son combat. D'autres pensent que si l'enfant de Sédhiou devra en découdre avec la Foudre de Thiaroye, ils feront le déplacement pour espérer assister à un très beau spectacle technique.



Ils sont en effet très convaincus que Reug Reug marchera sur lui et réussira à le terrasser très proprement. Comme il l'a d'ailleurs réussi face au B52 de Mbour jusqu'à ce que d'aucuns affirment qu'il s'agirait d'une combine entre les deux combattants sénégalais du MMA.



D’après Sunu Lamb, les négociations entre le camp de Lac 2, celui de Reug Reug et le promoteur Jamaïcain sont très avancés. On peut même dire qu'ils en sont aux derniers réglages pour définitivement acter l'alléchante affiche en perspective.



La même source rapporte que Jam Productions veut organiser Lac 2/ Reug Reug le jeudi 4 août prochain à l'Arène nationale de Pikine. Une probable fin de saison en apothéose.