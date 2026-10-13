Lutte : le choc Tapha Tine – Général Malika officialisé pour le 2 mai 2027

Le promoteur jamaïcain de Jam Productions a confirmé l'officialisation du combat des mastodontes entre Tapha Tine et Général Malika. L'annonce a été faite ce dimanche, en marge du combat Talfa – Mor Kang Kang, selon les informations relayées par le site Wiwsport.com.



Des négociations très avancées avaient eu lieu entre le promoteur et les deux camps pour tenter de ficeler l'affiche entre "Le Général" et le Géant du Baol. Mais jusqu'ici, aucune voix autorisée ne s'était prononcée sur l'état d'avancement des discussions.



C'est désormais acté. Interrogé par Gaston Productions TV, le promoteur lui-même a annoncé la conclusion de l'accord. "Oui le combat Tapha Tine v Général Malika a été ficelé. Je peux même vous annoncer qu'il se tiendra le 2 mai prochain ici à l'arène nationale", a-t-il déclaré.



Ce combat officiel sonne comme une tentative de relance pour Tapha Tine, qui reste sur deux défaites consécutives face à Balla Gaye et Franc. Toutefois, le défi s'annonce de taille face à Général Malika, auteur de cinq succès d'affilée, dont le dernier retentissant contre Alioune Seye 2.