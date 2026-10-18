Macky Sall à l’ONU : Matar Diène défend une ambition pour toute l’Afrique

Le président du mouvement Initiative citoyenne pour le développement du Sénégal (ICDS), Matar Diène, a salué la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, estimant qu’elle traduisait une volonté de renforcer la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale. Dans une déclaration publiée à Dakar, ce dimanche, il a également souligné la portée continentale de cette initiative, malgré le retrait de la candidature.



Selon Matar Diène, cette démarche dépasse les clivages politiques et témoigne de l’ambition de voir le Sénégal et l’Afrique accéder aux plus hautes responsabilités internationales. Il considère que le continent doit davantage participer aux grandes décisions qui orientent le monde. « Les divergences politiques ne doivent pas empêcher de reconnaître les initiatives qui contribuent au rayonnement du Sénégal et à la représentation de l’Afrique sur la scène internationale », a déclaré le président de l’ICDS.



Prenant acte du retrait de Macky Sall, Matar Diène a insisté sur la nécessité pour l’Afrique de poursuivre ses efforts afin de renforcer sa présence et son influence au sein des institutions internationales. Il a réaffirmé son attachement à une Afrique « forte, respectée, souveraine et pleinement représentée » dans les instances de décision mondiales. Le responsable de l’ICDS a enfin exprimé le souhait que l’expérience de l’ancien chef de l’État sénégalais continue de servir les causes de la paix, du dialogue et de la coopération internationale.

