Macky Sall renonce à l'ONU : Alioune Ndoye salue « la dignité d’une décision » et « la fidélité d’une conviction »

𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗲́ 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻, 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗱𝗲́𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗮̀ 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻



Monsieur le Président Macky Sall,



Je reçois avec respect votre décision de retirer votre candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies. J’en mesure la gravité et salue l’esprit de responsabilité qui l’inspire : celui d’un homme pour qui servir demeure une exigence plus haute qu’accéder à une fonction.



J’ai soutenu votre candidature avec conviction. Je l’ai défendue par mes écrits, avec la liberté de mes choix et la constance de mes engagements. Je voyais en elle la possibilité de mettre une expérience d’État au service de la paix, de porter une voix africaine dans la conduite des affaires du monde et de faire rayonner notre pays au-delà de ses frontières.



Votre décision ne me conduit à renier ni ce soutien ni les raisons qui l’ont fondé. Une conviction sincère ne se mesure pas à la seule issue d’une élection. Elle se juge aussi à la justesse de l’ambition portée et à la fidélité aux valeurs qui l’ont fait naître.



Vous avez choisi de vous retirer pour favoriser l’émergence d’un consensus. Je respecte ce choix, qui distingue l’attachement à une mission de l’attachement à un poste. Il faut de la détermination pour porter une candidature ; il faut aussi de la hauteur pour y renoncer lorsque l’on estime pouvoir, autrement, servir la cause qui l’a inspirée.



Ma reconnaissance va à toutes celles et à tous ceux qui ont accompagné cette ambition : aux États qui l’ont soutenue, aux personnalités qui l’ont défendue, à votre équipe de campagne, ainsi qu’aux citoyens, aux amis du Sénégal et de l’Afrique qui lui ont donné leur confiance. Aucun de ces engagements ne perd sa valeur avec le retrait annoncé.



Je tiens également à saluer le soutien du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au-delà de nos différences politiques, ce geste aura donné corps à une conviction que j’ai défendue : lorsqu’il s’agit du rayonnement du Sénégal, notre pays doit savoir se retrouver autour de ce qui le grandit.



L’heure n’est ni à l’amertume ni aux procès d’intention. Elle est à la dignité, à la gratitude et à la préservation de cette capacité à nous rassembler. L’ambition d’une Afrique mieux entendue et d’un ordre international plus juste demeure entière. Elle dépasse une candidature et continuera d’exiger notre engagement.



Monsieur le Président, mon soutien était sincère. Mon respect le demeure.



Une candidature s’achève. L’exigence de servir reste entière.



Alioune NDOYE - Maire de Dakar-Plateau



Dakar le 17 octobre 2026