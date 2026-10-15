Magic System FC, le nouveau tube du football ivoirien

Par une fin de matinée incandescente à Treichville, au complexe sportif Cheick Anzoumana Konaté, plus connu sous l’appellation « Terrain de Biafra », Magic System FC vient de battre en amical Cosmos de Koumassi, un autre club de la D3, dans le cadre de sa préparation en cette pré-saison. Et des vestiaires fusent une ritournelle bien connue du groupe Magic System.



« Vous savez, entre le sport et la musique il n’y a pas de grands pas hein ! » lance Salif Traoré dit A’Salfo, leader du groupe Magic System.



Ces petits pas qui séparent ces deux univers, aussi fédérateurs que populaires, ont donc été franchis, volontiers, par A’Salfo. « Pour moi, cela s’inscrit dans la dynamique que j’ai entreprise pour aider au développement de l’Afrique. Et dans la vision de la diversification de mes activités, j’ai voulu y ajouter le sport dont je suis un passionné, et plus particulièrement passionné de football. Et ce d’autant qu’on avait déjà mis en place, depuis quelques années, le centre de formation Magic System. »



Mixité dans le staff

Après le centre, la suite logique était la mise en place d’un club compétitif engagé dans un championnat officiel. C’est alors qu’A’Salfo rachète le Racing Club de Koumassi. Le but est, d’une part, de permettre aux joueurs y évoluant déjà d’aller plus loin ; et d’autre part, de permettre aux jeunes issus du centre de formation Magic System d’y être intégrés.



Pour mener à bien ce projet, le tout nouveau dirigeant sportif s’appuie sur des formateurs locaux, chapeautés par des hommes expérimentés au plan africain et européen. Les techniciens français Denis Goavec et Gérard Rousseau sont nommés respectivement entraîneur principal et directeur sportif.



Gérard Rousseau qui a accepté sa mission avec beaucoup d’enthousiasme. « On est là pour faire un travail en profondeur avec une identité de jeu, une philosophie. L’expertise que j’ai du milieu du monde du football et, à l’échelle du continent, en termes de management ; toute cette expertise est là pour être mise à la disposition de Magic System Football Club et porter ce projet très haut. C’est aussi la vision du président A’Salfo, avec tous les engagements sociétaux qu’il a. Et c’est cet ADN de Magic System qu’on va retrouver au sein du club. »



L’histoire du groupe musical, parti de son modeste quartier d’Anoumabo pour conquérir le monde, est indissociable de ce nouveau club. Ainsi, lorsqu’il s’est agi de trouver un nom au club, qui s’appelait Racing Club de Koumassi avant son rachat, Magic System FC est apparu comme une évidence pour A’Salfo.



« Toute notre vie a été associée à ce nom. Toutes nos valeurs sont incarnées par ce nom. Mais, en plus de cela, il faut être factuel : on sait très bien qu’avec le nom Magic System, qui est connu un peu partout sur la planète, il est plus facile de donner une visibilité à notre club. Et avec ce nom également, il est plus facile de trouver des partenaires pour nous accompagner. »



Car le club veut marcher dans les pas des clubs locaux émergents, tels que FC San-Pedro ou Yamoussoukro FC, qui se sont bien illustrés ces dernières années en termes de structuration et d’organisation. Et pour ce faire, des partenaires sont toujours les bienvenus.



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Détecter, former et performer. Tels sont les trois piliers de ce projet auquel le jeune joueur Jean Blanchard Koré est fier d’appartenir. Il en parle avec entrain alors que ses coéquipiers et lui quittent la pelouse synthétique du « Terrain de Biafra ». « Avec ces dirigeants de haute qualité, qui essaient de nous inculquer des valeurs, nous aussi, nous essayons de les mettre en pratique en performant dans le but d’aller en Ligue 2 la saison prochaine. »



Pour en arriver là, Magic System FC devra d’abord franchir la D3, dont le championnat, composé de quarante clubs répartis en quatre poules, démarre ce 16 octobre à Korhogo.

