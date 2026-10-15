Mali, Niger, Burkina Faso : l'Alliance des États du Sahel face à l'épreuve de la sécurité et de l'intégration régionale

Les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à des « vulnérabilités militaires sous la pression persistante des insurgés », selon une note d'analyse du Timbuktu Institute (septembre-octobre 2026).



Au Mali, des attaques majeures menées par le JNIM contre le camp de Dioura et des installations stratégiques à Sévaré et Kona ont mis en évidence des failles de protection, malgré le soutien de l'Africa Corps russe.



Au Niger, le Timbuktu Institute note que la situation reste marquée par « la réorganisation militaire au milieu de défis persistants de contre-terrorisme », à la suite de la tentative de mutinerie de fin août qui a entraîné un remaniement de la hiérarchie et l'intervention de forces loyalistes appuyées par la Russie et l'Algérie.



De son côté, le Burkina Faso tente de faire face à « l'insécurité territoriale persistante » en misant sur l'autosuffisance militaire, notamment à travers la production locale annoncée de près de 300 véhicules blindés en dix mois.



Sur le plan institutionnel et diplomatique, la note avance que les trois pays cherchent à structurer une identité commune à travers la « coordination diplomatique au milieu de questions sur la valeur ajoutée institutionnelle » de leurs initiatives, telles que l'enrôlement de cartes d'identité biométriques et les projets de coopération transfrontalière.



Timbuktu Institute relève toutefois que ces démarches font largement double emploi avec les dispositifs existants de la CEDEAO.



D’après l’analyse, il ressort que les relations des pays de l'AES avec leurs voisins divergent, oscillant entre des tensions persistantes et un pragmatisme assumé.



Alors que les accusations mutuelles persistent avec le Bénin, le Togo maintient des liens étroits de coopération bilatérale, tandis que l'Algérie accentue son « engagement diplomatique renouvelé » et son appui sécuritaire auprès de Bamako et Niamey.