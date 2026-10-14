Mbour : 39 millions de FCFA mobilisés pour favoriser la reproduction du poulpe

Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime a mobilisé plus de 39 millions de FCFA pour l’immersion de 21 000 pots à poulpe dans le département de Mbour (ouest). L’opération vise à favoriser la reproduction de cette espèce et à contribuer à la reconstitution de ses stocks.



« Ce lot, financé à travers le Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SENRM), avec l’appui de la Banque mondiale, s’inscrit dans la continuité d’une initiative lancée en 2004 à Nianing par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) », a indiqué, le 13 octobre 2026, Baba Ndiaye, directeur de cabinet du ministre des Pêches et de l’Économie maritime.



Il a également expliqué que ces pots servent d’habitats artificiels pour faciliter la reproduction du poulpe et son développement post-larvaire. L’initiative vise ainsi à préserver cette espèce, qui occupe une place importante dans l’économie halieutique locale et nationale.



Selon l’APS, en 2025, le département de Mbour a enregistré des débarquements moyens de 95 000 tonnes de produits halieutiques, pour une valeur commerciale estimée à 51 milliards de F CFA. Au quai de pêche de Tambour, les débarquements de poulpe ont atteint 4 700 tonnes, pour une valeur commerciale de près de 15 milliards de F CFA, le directeur de cabinet.



Au Sénégal, le cycle de vie du poulpe est estimé entre 12 et 14 mois. Cette espèce représente un enjeu économique important, notamment en raison de l’orientation de sa production vers l’exportation.



Pour évaluer les résultats de l’opération, Baba Ndiaye a instruit la Direction des pêches maritimes, le Projet SENRM et les structures concernées, en collaboration avec le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), d’assurer un suivi scientifique de l’immersion des pots.



Ce suivi devra mesurer l’impact du dispositif sur la reconstitution des stocks de poulpe et contribuer au renforcement du plan d’aménagement de cette pêcherie. Le ministère prévoit également de poursuivre son soutien aux initiatives communautaires de restauration des habitats marins, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers.