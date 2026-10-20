Mbour: les meilleurs bacheliers bénéficient de 30 bourses pour des études au Maroc

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a octroyé trente bourses d’études au Royaume du Maroc aux meilleurs élèves des lycées du département de Mbour. Les bourses sont destinées à des élèves ayant obtenu de bons résultats au baccalauréat, notamment ceux qui ont décroché des mentions.



« Le président de la République a octroyé des bourses à tous les meilleurs élèves des lycées du département de Mbour pour qu’ils puissent poursuivre leurs études au Maroc », a déclaré Massamba Diouf, directeur de la coopération et du partenariat du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), le 19 octobre 2026, lors d’une cérémonie de remise de bourses organisée à Ndiaganiao.



Selon lui, les bénéficiaires viennent de plusieurs établissements secondaires du département, dont les lycées Demba Diop, de Thiadiaye, de Nguékhokh et de Ndiaganiao.



Massamba Diouf a toutefois précisé que certains élèves initialement retenus s’étaient désistés après avoir réussi à des concours nationaux. Il a expliqué que ces places n’ont pas pu être attribuées à d’autres candidats, les bourses étant nominatives.



Cette initiative traduit, selon lui, la volonté du chef de l’État d’investir dans la formation des jeunes et de renforcer la qualité du capital humain. D’après l’APS, Bassirou Diomaye Faye ambitionne d’étendre ce dispositif à l’ensemble du territoire national, soulignant que la formation des jeunes constitue un enjeu majeur pour l’avenir du Sénégal.

