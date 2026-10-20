Mbour : un vigile de 72 ans jugé pour attouchements présumés sur une élève de 11 ans

Selon les informations parues ce mardi dans L'Observateur, le septuagénaire D. Dieng, alias "Pa D...", détenu depuis 2022 à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour, a comparu vendredi dernier devant la chambre criminelle. Il est poursuivi pour des faits présumés d'attouchements sur une mineure de 11 ans scolarisée à l'école privée "Xaley Kocc" de Mbour. Le délibéré est fixé au 20 novembre prochain.



L'accusé conteste les faits et évoque un complot



Les faits remontent au 7 mai 2022. Ce jour-là, l'élève, rentrée de l'école en mauvais état, aurait confié à sa mère que le vigile de l'établissement profitait de l'heure de la descente pour l'isoler derrière les classes. Alertée, sa mère l'a conduite à l'hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour pour des examens. Munie des résultats médicaux, elle a déposé plainte au commissariat de Saly. Le mis en cause a été convoqué, auditionné puis placé sous mandat de dépôt.



À la barre, après quatre ans de détention préventive, le vigile a vigoureusement contesté les accusations. Il soutient que l'affaire aurait été montée de toutes pièces par la mère de l'enfant pour nuire à son image et affirme n'avoir jamais isolé la fillette. Il déclare que c'est l'élève qui venait vers lui pour qu'il appelle son père lorsque son transport tardait, et qu'en 13 ans de service dans cette école, il n'a jamais eu de comportement répréhensible envers un enfant.



Des explications réfutées par la partie civile, qui a maintenu ses déclarations faites lors de l'enquête préliminaire. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a demandé l'application de la loi.