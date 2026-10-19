Médina Yoro Foula : l’installation du bureau départemental de Kiiraay bloquée par des divergences internes

Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Mamadou Lamine Dianté, et sa délégation n’ont pas réussi à installer la coordination départementale de Kiiraay à Médina Yoro Foula. Des divergences autour de la répartition des responsabilités et des frustrations liées aux récentes nominations seraient à l’origine de ce blocage.



L’installation de la coordination départementale de Kiiraay, le parti présidentiel, n’a finalement pas abouti à Médina Yoro Foula. Le ministre Mamadou Lamine Dianté et sa délégation se sont heurtés à des désaccords entre des responsables et militants du parti, lors de l’assemblée générale convoquée samedi dernier à cet effet, a appris le correspondant local de PressAfrik.



Selon Modou Kabirou Kane, responsable politique de Kiiraay et ancien président du Conseil départemental de la jeunesse de Médina Yoro Foula, le processus d’implantation de la coordination départementale a été suspendu pour deux raisons principales.



La première concerne la proposition de désigner les maires actuellement en fonction comme responsables principaux du parti dans leurs communes respectives. Une option contestée par certains participants à l’assemblée générale, notamment des jeunes qui se présentent comme des militants de la première heure. Ces derniers s’opposeraient à ce que les maires prennent le dessus sur des responsables qui les ont précédés dans le parti, d’autant plus que certains de ces élus ont été battus lors des dernières élections dans leurs localités.



La deuxième source de mécontentement porte sur les récentes nominations. Des jeunes estiment que le département de Médina Yoro Foula n’a pas été suffisamment pris en compte dans les choix opérés jusqu’ici. « Aucun fils du département n’est promu jusqu’ici », déplore Modou Kabirou Kane, qui évoque ainsi un sentiment de frustration au sein de la base militante.



Ces divergences ont compromis la mise en place du bureau départemental, révélant des difficultés à rapprocher les positions des différentes sensibilités du parti dans cette partie de la région de Kolda.



Pour Modou Kabirou Kane, les conditions ne sont pas encore réunies pour franchir cette étape. « Médina Yoro Foula n’est pas encore prêt pour installer son bureau départemental », estime-t-il, plaidant implicitement pour la poursuite des concertations.



En attendant une issue à cette crise interne, le président du Conseil départemental a été désigné pour poursuivre les discussions avec les différents protagonistes. L’objectif est de rapprocher les positions et de parvenir à un consensus susceptible de permettre l’installation de la coordination départementale lors d’une prochaine assemblée générale.