Médina : un mort et trois blessés dans l’effondrement d’un balcon d’un bâtiment

Un drame s’est produit ce vendredi 16 octobre 2026 à la Médina, à Dakar. L’effondrement partiel du balcon du troisième étage d'un bâtiment situé à la rue 17 angle 20, près du marché Tilène, a fait un mort et trois (3) blessés, selon les informations recueillies par PressAfrik.
D’après nos sources, la victime est un vendeur de café qui se trouvait sous l’immeuble au moment des faits. Le balcon s’est effondré sur lui, entraînant sa mort sur le coup.
Le bilan reste provisoire. Les sapeurs-pompiers sont actuellement sur les lieux pour les opérations de secours. Le maire de la Médina, Bamba Fall, s’est également rendu sur place.
Nous y reviendrons…
D’après nos sources, la victime est un vendeur de café qui se trouvait sous l’immeuble au moment des faits. Le balcon s’est effondré sur lui, entraînant sa mort sur le coup.
Le bilan reste provisoire. Les sapeurs-pompiers sont actuellement sur les lieux pour les opérations de secours. Le maire de la Médina, Bamba Fall, s’est également rendu sur place.
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