Meurtre de Khady Diouf à Thiès: le père de la victime conteste les résultats de l'autopsie

C’est finalement ce mercredi 18 mars, aux environs de 14 heures, qu’a été inhumée, au cimetière de « Gouye Tékhé », au quartier Médina Fall, la jeune fille de 14 ans, Khady Diouf, sauvagement tuée dans la soirée du samedi 14 au dimanche 15 mars 2020. Le meurtrier, Serigne Cheikh Assane Modou Fall, 24 ans, fils du frère du khalife de la communauté Baye Fall de Médina Fall, est gardé à vue depuis qu’il a avoué son crime, il ressort de l’autopsie effectuée à l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar que « Khady Diouf est décédée des suites d’un traumatisme du cou avec luxation du rachis cervical C1-C2 et hémorragie interne, absence de grossesse et de lésions périnéales ».



Toutefois le père de la fille, Mor Diouf, sur la supposée grossesse de la victime, a pris le contre-pied des conclusions de l’autopsie. « Les faits se sont produits et on s’en remet à Dieu. Mais, contrairement à ce qui est établi dans le rapport du médecin légiste, j’ai, moi, la certitude que ma fille était enceinte, je confirme sa grossesse », a-t-il dit, selon Le Témoin. Avant d’ajouter : « je n’ai pas à me prononcer sur la question de la relance de la peine de mort soulevée depuis quelques temps à Thiès du fait de la criminalité grandissante dans la cité du rail. Non plus, je n’ai pas à m’appesantir sur les faits. Je laisse la justice faire son travail ».