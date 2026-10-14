Migration irrégulière : 28 Sénégalais parmi 102 migrants arrêtés en Gambie

Le Département de l’Immigration de la Gambie (GID) poursuit l’intensification de ses opérations contre la migration illégale, à travers sa Direction de la gestion de l’immigration et ses unités de patrouille frontalière. Ces actions sont menées en coordination avec des partenaires locaux et internationaux, y compris les communautés locales.



D’après le GID, les 12 et 13 octobre 2026, 102 migrants potentiels ont été interceptés à Brufut, Batokunku et Jarra Japineh. Le 12 octobre, 29 personnes ont été interceptées à Jarra Japineh. Le lendemain, 13 octobre, les opérations menées par le personnel de la région de Jarra Soma ont permis l’interception de 11 personnes à Brufut et de 61 personnes à Batokunku.



Les migrants interceptés comprennent 52 Gambiens, 28 Sénégalais, 16 Guinéens, 3 Afghans, 2 Nigériens et 1 Camerounais. Le groupe était composé de 84 hommes et 13 femmes, dont 19 mineurs.



Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de démanteler leurs réseaux.