Montée en Nationale 1 : Asc Djolof de Linguère craint un arbitrage maison à Louga

Le championnat régional de Louga va jouer sa dernière journée ce week-end. Asc Djolof, leader du groupe est à une victoire pour remporter le championnat. L’équipe fanion du département de Linguère va rendre visite ce samedi à Louga, Dekeundo qui compte le même nombre de points que lui.



Ce qui amène Baba Der Cissé, membre du staff de l’équipe des djolof-djolof à craindre un arbitrage maison des Lougatois. Ainsi, il interpelle le président de la Ligue régionale de Louga à prendre toutes ses responsabilités pour un bon déroulement du match sans parti pris de la part des arbitres.



Selon lui, les Lougatois sont habitués aux faits. Car soutient-il, les équipes du département de Linguère subissent souvent des injustices arbitrales lorsqu’elles jouent contre une formation lougatoise.



Asc Djolof (7pts +6) partage la poule avec DEKEUNDO (7pts +2), CESEF (7 pts -1), et DIAMANO (7 pts -6).

Baba Der Cissé et ses poulains devront prendre leur revanche sur Dekeundo s’ils veulent devenir champion et accéder à la national 1 la saison prochaine.



Au match aller, les Lougatois étaient venus s’imposer à Linguère sur la marque (1-0). Et c’était le 10 mars dernier à l’occasion de la 3ème journée.