Nord-Foire : Un chauffeur Yango retrouvé mort dans son véhicule à l'Unité 26

Dans la banlieue de Dakar, la disparition de Mohamed Diop, 27 ans, chauffeur VTC domicilié à Keur Massar, a connu une issue tragique. Porté disparu depuis trois jours, son corps a été retrouvé hier soir (mardi 06 octobre) en état de décomposition avancée à l'intérieur de son véhicule, stationné à proximité de son lieu de travail à Nord-Foire, à l'Unité 26. Selon les informations de L’Observateur, la brigade de gendarmerie de Nord-Foire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès.



C'est aux alentours de 18 heures qu'une forte odeur nauséabonde a alerté les riverains. Elle provenait d'une berline blanche immatriculée AB 197 JQ, stationnée près de l'entreprise de VTC GoCab. A l'intérieur du véhicule hermétiquement fermé gisait le corps sans vie du jeune chauffeur. Selon les premières déclarations de son frère, arrivé précipitamment sur les lieux, Mohamed Diop avait quitté le domicile familial trois jours plus tôt sans que ses proches ne se doutent que ce serait sa dernière sortie.



Une extraction difficile dans une atmosphère irrespirable



La découverte macabre a provoqué un important attroupement de riverains, venus de Nord-Foire, des Parcelles Assainies et de Yoff. Les gendarmes de la brigade de Foire ont sécurisé le périmètre et entamé les premières constatations. Les sapeurs-pompiers, mobilisés pour extraire le corps, ont été confrontés à un état de décomposition très avancé qui a compliqué l'intervention. Des agents du service d'hygiène ont dû procéder à des opérations de désinfection et de pulvérisation pour contenir les odeurs, toujours selon le journal.



De nombreuses interrogations demeurent. Comment le chauffeur est-il resté introuvable pendant trois jours alors que son véhicule serait équipé d'un système de géolocalisation ? S'agit-il d'une mort naturelle ou d'une intervention extérieure ? A ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée. Les investigations devront reconstituer ses dernières heures, mais l'état avancé de la dépouille pourrait compliquer les examens médico-légaux pour déterminer les causes exactes de sa mort dans ce véhicule stationné à Nord-Foire.