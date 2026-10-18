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Nord Sindian : l’armée démantèle un site d’orpaillage clandestin et détruit sept champs de chanvre indien



Nord Sindian : l’armée démantèle un site d’orpaillage clandestin et détruit sept champs de chanvre indien
Les éléments du bataillon des commandos ont découvert et détruit sept champs de chanvre indien dans le Nord Sindian, au sud-est de la localité de Tandine, le samedi 17 octobre 2026.

Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), dans l’Est du pays, les éléments de la Zone militaire N°4 ont, de leur côté, démantelé un site d’orpaillage clandestin à Troukhoto, dans le Saraya, région de Kédougou. Lors de cette opération, sept motocyclettes, sept motopompes et divers matériels ont été saisis.

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre de la sécurisation permanente des zones frontalières et de la lutte contre les réseaux criminels.
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Moussa Ndongo

Dimanche 18 Octobre 2026 - 23:58


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