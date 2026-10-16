ONU : Les sept candidats ont tous fait l’objet d’au moins un vote défavorable d’un membre permanent

La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies se heurte à des difficultés. Ce vendredi 16 octobre 2026, le Conseil de sécurité de l’ONU a organisé un premier vote indicatif à bulletins de couleur dans le cadre du processus de désignation du successeur d’António Guterres.



Selon les résultats communiqués, l’ancien président sénégalais a obtenu cinq votes « encourager », dont deux provenant de membres permanents du Conseil de sécurité, contre dix votes « décourager », parmi lesquels trois émanant de membres permanents. Il n’a enregistré aucune abstention.



Au total, les sept candidats en lice ont tous fait l’objet d’au moins un vote défavorable de la part des cinq membres permanents du Conseil de sécurité : les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Aucun d’entre eux n’a donc échappé à l’opposition d’au moins l’une de ces puissances, qui disposent du droit de veto.



Cette première consultation constitue une étape importante dans la course à la succession d’António Guterres, dont le mandat à la tête de l’ONU doit prendre fin en 2026.



À ce stade, sept candidats, dont quatre femmes et trois hommes, sont en lice pour diriger l’organisation internationale. Les résultats de ce vote indicatif laissent entrevoir la poursuite des discussions et la possibilité de nouvelles candidatures dans les prochaines étapes du processus de sélection.



Résultats complets du premier vote consultatif du Conseil de sécurité de l'ONU pour le poste de secrétaire général, utilisant un code couleur :



Grynspan : 9 voix pour (dont 3 membres permanents du Conseil de sécurité), 5 voix contre (dont 2 membres permanents du Conseil de sécurité) ;



Rodrigues-Birkett : 8 voix pour (dont 3 membres permanents du Conseil de sécurité), 6 voix contre (dont 2 membres permanents du Conseil de sécurité) (1 abstention) ;



Grossi : 8 voix pour (dont 2 membres permanents du Conseil de sécurité), 6 voix contre (dont 2 membres permanents du Conseil de sécurité) ;



Macky sall Sall : 5 voix pour (dont 2 membres permanents du Conseil de sécurité), 10 voix contre (dont 3 membres permanents du Conseil de sécurité), 0 abstention ;



Otunnu : 4 voix pour (dont 1 membre permanent du Conseil de sécurité), 10 voix contre (dont 3 membres permanents du Conseil de sécurité), 1 abstention ;



Espinosa : 3 voix pour (dont 1 membre permanent du Conseil de sécurité), 9 voix contre (dont 3 membres permanents du Conseil de sécurité), 3 abstentions ;



A-Baki : 1 voix pour (0 membre permanent du Conseil de sécurité), 14 voix contre (dont 5 membres permanents du Conseil de sécurité), 0 abstention.