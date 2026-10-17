ONU : Macky Sall retire sa candidature au poste de secrétaire général

Macky Sall a annoncé, samedi 17 octobre 2026, le retrait de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies, au lendemain du premier vote indicatif organisé par le Conseil de sécurité.



L’ancien président du Sénégal dit avoir pris cette décision après des consultations avec Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l’Union africaine, ainsi qu’avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal et président en exercice de la CEDEAO.



Dans une déclaration publiée ce samedi, Macky Sall explique que ce retrait répond à un « profond sens des responsabilités ». Il espère ainsi contribuer à l’émergence d’une candidature consensuelle au sein du Conseil de sécurité, en tenant compte des tendances observées lors des différents votes tests.



« Depuis le début du processus, les résultats des différents votes tests indiquent un choix en faveur d’une candidature issue de la région d’Amérique latine et des Caraïbes, et éventuellement féminine », a-t-il indiqué.



Cette décision intervient après le vote indicatif du vendredi 16 octobre, au cours duquel l’ancien chef de l’État sénégalais a recueilli cinq votes « encourager », dont deux provenant de membres permanents du Conseil de sécurité, contre dix votes « décourager », parmi lesquels trois émanant de membres permanents. Il n’a enregistré aucune abstention.



Macky Sall remercie ses soutiens



L’ancien président affirme que sa candidature était principalement motivée par sa volonté de mettre près de quarante années d’expérience dans la vie publique au service des Nations unies.



Il a tenu à remercier Évariste Ndayishimiye, qui a parrainé sa candidature, ainsi que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui l’a soutenue.



« Je remercie également les États membres du Conseil de sécurité qui ont voté en faveur de ma candidature tout au long du processus », a-t-il déclaré.



Macky Sall a également exprimé sa reconnaissance envers les membres de son équipe de campagne, les autorités religieuses et coutumières, ainsi que les Sénégalais, les organisations politiques et de la société civile, et ses soutiens en Afrique et à l’étranger.



Malgré le retrait de sa candidature, Macky Sall réaffirme ses convictions sur le rôle des Nations unies dans un contexte international marqué, selon lui, par la multiplication des conflits, l’aggravation des rivalités géopolitiques et la fragmentation de l’ordre international.



Il estime que l’organisation doit engager une transformation profonde de ses méthodes de travail et de son fonctionnement pour faire face aux défis économiques, financiers et sécuritaires actuels.



L’ancien chef de l’État insiste également sur la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale. Selon lui, le continent, au cœur des enjeux de paix, de sécurité et de développement, doit continuer à faire entendre sa voix et à défendre sa place au sein des instances internationales.



« Je retire ma candidature, mais reste pleinement engagé au service des idéaux qui l’ont inspirée : la paix, la sécurité, le développement économique et social, la coopération internationale et le dialogue entre les nations », a-t-il affirmé.



Enfin, Macky Sall a souhaité plein succès à la personne qui sera appelée à exercer les fonctions de secrétaire général des Nations unies, en remplacement d’António Guterres.