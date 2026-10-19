ONU : pourquoi l’ex-président Macky Sall a-t-il retiré sa candidature au poste de Secrétaire général ?

L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a officiellement annoncé le 17 octobre 2026 le retrait de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette décision est intervenue après que sa candidature a recueilli 5 voix pour («encourage») et 10 voix contre («décourage») lors du scrutin informel au Conseil de sécurité de l’Institution, avec notamment trois votes négatifs (vétos) de la part des membres permanents.



Alors que certains analystes perçoivent dans cette décision «un acte de grandeur», d’autres y voient plutôt «un aveu d’échec» de l’ex-président, selon des propos rapportés par L’Observateur, ce lundi.



«Le président Macky Sall était sous la menace d’un véto supplémentaire et qui clairement indiquerait qu’il n’était plus forcément en position de gagner (…) Ce retrait tient à la fois pour des raisons politiques et géopolitiques, des raisons tactiques, et puis très simplement, il s’est rendu compte que la partie n’était plus jouable pour lui», a dit Régis Hounpké, Spécialiste en expertise géopolitique, communication stratégique.



«Il y a des retraits qui grandissent…»



De son côté, Dr Ousmane Kane, ancien Haut fonctionnaire des Nations Unies, estime que le retrait de la candidature de Macky Sall est un acte de grandeur. «Il y a des retraits qui grandissent davantage que certaines victoires, celui-ci en fait partie (…) Je vois dans ce retrait une décision mûrement réfléchie, fidèle à la conception que le président Macky Sall s’est toujours faite du dialogue international», soutient-il.



En retirant sa candidature, Macky Sall assurait avoir pris cette décision avec «un profond sens de la responsabilité», tout en espérant «contribuer ainsi à l’émergence d’une candidature consensuelle», avant de rappeler que depuis le début du processus, «les résultats des différents votes tests indiquent un choix en faveur d’une candidature féminine issue de la région d’Amérique latine et des Caraïbes, et éventuellement féminine».