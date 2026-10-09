Ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027 : les députés convoqués en plénière ce mardi 13 octobre

L’Assemblée nationale du Sénégal s’apprête à ouvrir la session ordinaire unique de l’année parlementaire 2026-2027. Dans un communiqué signé par son président ce 9 octobre, les députés sont convoqués en séance plénière le mardi 13 octobre 2026 à 10 heures.



À noter que l’Assemblée nationale poursuit ses auditions dans le cadre des six commissions d’enquête parlementaire qu’elle a ratifiées le jeudi 20 août 2026. Ces commissions portent notamment sur les licences de pêche, la gestion foncière, le patrimoine bâti de l’État, certains mécanismes financiers, les marchés publics et les exonérations fiscales.