PLANETE 3 : l’Inspection d’Académie de Pikine-Guédiawaye appelle à une mise à jour rigoureuse des données

Dans le cadre de la poursuite de la transformation numérique du système éducatif sénégalais et de l’amélioration de la gestion administrative et pédagogique des structures scolaires, le ministère de l’Éducation nationale a mis en place PLANETE 3, la nouvelle version de la plateforme nationale de gestion éducative.



Dans une note, l’Inspecteur d’Académie de Pikine-Guédiawaye, Mbaye Babou, demande aux Inspecteurs de l’Éducation et de la Formation ainsi qu’aux chefs d’établissements d’accorder une « attention particulière à l’actualisation des données relatives aux établissements, aux personnels et aux élèves, afin de disposer d’informations fiables nécessaires au suivi, à la planification et au pilotage du système éducatif ».



Il les engage à prendre toutes les « dispositions nécessaires pour une utilisation effective de la plateforme ainsi que le renseignement correct et régulier des données relevant de votre structure. L’élève doit obligatoirement disposer d’un identifiant (IEN) ».



Pour toute information complémentaire ou tout besoin d’accompagnement relatif à l’utilisation de la plateforme PLANETE 3, Mbaye Babou invite les chefs d’établissements publics et privés à se rapprocher de Nar Diop, Médiateur Académique Numérique (MAN) de l’Inspection d’Académie de Pikine-Guédiawaye.



L’Inspection d’Académie compte sur l’engagement, la diligence et la collaboration de l’ensemble des chefs d’établissements publics et privés pour une appropriation effective de la plateforme PLANETE 3 et une mise à jour régulière et fiable des données.