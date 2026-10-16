Pacte social: le Premier ministre annonce 71% de réalisations et demande un moratoire sur les grèves

Au Sénégal, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a présidé, le jeudi 15 octobre 2026, au Building administratif Président Mamadou Dia, une réunion du « Comité de pilotage tripartite du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable ». La rencontre a réuni des membres du Gouvernement, des responsables du patronat et des représentants des syndicats, selon un communiqué de la Primature.



Le «dispositif de suivi-évaluation du Pacte» a fait ressortir «un taux de réalisation de 71 % des engagements du Gouvernement et des partenaires sociaux».



Après avoir invité au «respect de la trêve sociale de trois ans» et à «la poursuite du dialogue entre les différentes parties», le Premier ministre a assuré que «les engagements de l’État seront scrupuleusement respectés à l’aune du rétablissement (des) moyens» financiers ; allusion faite à l’accord technique conclu le 1er septembre 2026 entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau programme de financement de 2,2 milliards de dollars (environ 1 240 à 1 243 milliards de francs CFA) pour la période 2026-2029, et dont le décaissement des Fonds reste soumis à l’approbation définitive du Conseil d’administration de l’Institution.



Enfin, le Chef du Gouvernement, qui a demandé «un moratoire de trois mois à la place d’une grève générale», a aussi annoncé « la mise en place, dès le mois de décembre (2026), de comités de dialogue social dans tous les ministères».