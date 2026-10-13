Parlement sénégalais: les membres du bureau sortant massivement reconduits

L'Assemblée nationale a officiellement lancé sa session ordinaire unique 2026-2027 ce mardi, sous le signe de la continuité. À l'exception de son président Ousmane Sonko, dont le mandat de cinq ans est adossé à la durée de la législature, l'intégralité du bureau sortant a été reconduite poste pour poste à l'issue du vote.



Du côté des blocs politiques, les camps ont choisi de ne rien bouleverser. Le groupe majoritaire Pastef maintient sa confiance à Mohamed Ayib Salim Daffé à la présidence et à Cheikh Thioro Mbacké à la vice-présidence. En face, l'unique coalition de l'opposition, Takku Wallu, réinstalle Aïssata Tall Sall aux commandes, épaulée par Djimo Souaré.



Cette logique de reconduction se reflète également dans l'ordre paritaire des vice-présidents, où les sept premiers postes restent respectivement aux mains des députés de Pastef, à savoir : El Malick Ndiaye, Rocky Ndiaye, Ismaila Diallo, Mbène Faye, Samba Dang, Oulimata Sidibé et Amadou Ba - numéro 2). Au même moment, la huitième vice-présidence revient à Racky Diallo pour le compte de la minorité parlementaire.



Les questeurs sont également maintenus, en l’occurrence Aïcha Touré et Mohamed Sall, de même que les secrétaires élus.



Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a annoncé que les commissions permanentes seront constituées lors de la prochaine séance prévue le vendredi 16 octobre 2026.