Perturbations de la rentrée en raison des inondations: "Ce n'est pas une fatalité", assure Mamba Guirassy

Alors que la rentrée des classes a eu lieu hier (lundi), de nombreux établissements scolaires de la banlieue dakaroise restent paralysés par les inondations. Face à cette situation critique, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, s'est rendu sur place pour constater les dégâts et a exigé des actions immédiates pour garantir de bonnes conditions d'accueil aux élèves et aux enseignants.



Selon les estimations officielles, il faudra patienter entre trois jours et une semaine pour que l'ensemble des écoles touchées soient pleinement opérationnelles. Le ministre a tenu à relativiser l'impact global tout en reconnaissant la forte concentration du problème dans cette zone : si le taux d'établissements affectés atteignait environ 7% en incluant le secteur privé et public, le pourcentage était particulièrement élevé pour le seul parc public, avec une quarantaine d'établissements impactés.



Vers une transformation des structures et des mentalités



En visite dans les zones sinistrées, Moustapha Mamba Guirassy a profité de l'occasion pour pointer des défaillances structurelles plus profondes, appelant à un sursaut national. « Il y a un problème de coordination, il y a un problème d'harmonisation des politiques, il y a un problème de discipline, il y a un problème de civisme. Et nous devons absolument [...] aller dans le sens d'une transformation des mentalités », a-t-il déclaré.



Rejetant l'idée d'une fatalité climatique, le ministre a rappelé que l'ingénierie moderne et les technologies actuelles permettent de surmonter ce type de crise urbaine : « Nous avons vu des villes sous l'eau, nous avons vu des villes, des autoroutes traverser des mers, des océans. Il y a des possibilités, l'ingénierie est là, la science est là, les technologies sont là. »



Un retour à la normale espéré sous une semaine



Malgré les difficultés persistantes, la tendance météorologique actuelle se veut rassurante, l'absence de nouvelles pluies facilitant le travail de terrain. Des dispositions concrètes sont actuellement déployées afin d'accompagner les établissements en détresse. Le ministère mise sur un retour à la normale progressif, estimant que l'ensemble des écoles concernées pourront rouvrir leurs portes au plus tard d'ici une semaine.