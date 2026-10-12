Pétrole : Le fils du magnat « Baba » Diao prend le contrôle d'Oryx Energies pour 1 milliard de dollars

Le Fils d'Abdoulaye « Baba » Diao, figure incontournable du négoce pétrolier au Sénégal, Moussa Diao passe à la vitesse supérieure. Le PDG d'Oryx Energies a mené avec succès un rachat par la direction du géant suisse de la distribution de carburants, pour une valorisation d'environ un milliard de dollars.



Aux côtés de son directeur commercial Hervé Bouvet, le patron sénégalais a racheté une participation majoritaire au fondateur et milliardaire suisse-britannique Jean-Claude Gandur. Selon Bloomberg, cette transaction scelle la prise de contrôle « d'un des plus importants vendeurs indépendants d'essence, de diesel et de gaz de cuisine en Afrique » par une équipe dirigée par un cadre national.



Cette opération de grande envergure met fin à une vive compétition avec le financier américano-burkinabé Simon Tiemtoré, président de Lilium Capital, dont la tentative d'acquisition a échoué. Moussa Diao s'impose ainsi face à une offre concurrente pour reprendre les rênes opérationnelles et stratégiques du groupe.



Présent depuis plus de vingt ans chez Oryx et aux commandes depuis 2019, le dirigeant sénégalais consolide l'empreinte du groupe sur le continent et au Sénégal, où l'entreprise exploite notamment le terminal stratégique de Bargny.



Le réseau d'Oryx Energies compte aujourd'hui plus de 410 stations-service et une capacité de stockage globale de près de 947 000 mètres cubes.