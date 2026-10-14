Pikine-Guédiawaye: pourquoi la demande de mise en liberté provisoire de Pape Cheikh Diallo a-t-elle été rejetée?

L'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, connue comme un scandale homosexuel au Sénégal, court tout droit vers les juridictions de jugement. Mais en attendant, l'animateur de télé est en quête d’une liberté provisoire. Après sa requête qui a été rejetée pour irrecevabilité par le juge d'instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar), son conseil a saisi d'un recours la Chambre d'accusation, selon les informations relayées ce mercredi par Les Echos.



La juridiction du second degré a statué pour prendre le contrepied du magistrat instructeur sur la recevabilité. Dans son ordonnance, le juge d'instruction de Pikine a rejeté la demande en soutenant qu'elle est irrecevable parce qu'elle a été déposée hors délai, c'est-à-dire après la clôture de l'instruction. Prenant son contrepied, la juridiction d'instruction du second degré a estimé que la requête a bien été déposée dans les délais et a déclaré recevable la demande. Toutefois, statuant il y a quelques jours sur la mise en liberté provisoire, la juridiction de recours a prononcé le refus au motif qu'il y a toujours un risque de trouble à l'ordre public.



Une affaire qui s'achemine vers le jugement



Inculpé pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui et transmission volontaire du Vih Sida, Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie ont été renvoyés devant la Chambre criminelle pour certains et d'autres devant la Chambre correctionnelle alors que d'autres encore ont bénéficié d'un non-lieu total. Il s'agissait au départ de 51 personnes dont 49 en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire. Ainsi, 14 personnes ont été renvoyées devant la Chambre criminelle et 19 devant le juge correctionnel.



L'ordonnance de renvoi du juge qui est sortie le 17 septembre dernier a immédiatement fait l'objet d'un appel de la part du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye qui a sorti un communiqué pour informer l'opinion.



Faisant partie de ceux qui ont été renvoyés en jugement avec Djiby Dramé et Cie, Pape Cheikh Diallo avait, dans la même période, déposé une requête aux fins de mise en liberté provisoire. C'est cette requête qui a été déclarée irrecevable par le magistrat instructeur et dont le recours a été rejeté par la Chambre d'accusation qui maintient en prison l'animateur de la Chaîne Tfm, toujours selon Les Echos.