L’Amicale des femmes de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) et de l’École Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) a organisé le 14 octobre une journée de dépistage des cancers féminins à Pire (nord-ouest du Sénégal), avec l'appui technique de la Police nationale.



Cette initiative qui a été marquée par le déploiement de 1 600 kits médicaux, selon Le Soleil, s'inscrit dans le cadre d'une convention-cadre signée le 16 avril 2026 entre l'université et la municipalité de Pire, incluant un volet social et un projet de développement économique centré sur la transformation du manioc. L'institution universitaire a réaffirmé sa mission de service à la société en saluant l'implication constante de l'administration municipale dans ces programmes de prévention sanitaire. Vous pouvez consulter les actualités de l'Université Iba Der Thiam de Thiès.



«C’est la troisième fois que nous venons à Pire. Nous avons constaté que nous avons un maire travailleur qui n’hésite pas à s’investir dans la promotion de la santé », a dit le chef des services administratifs de l’ENSA, Ibrahima Traoré, représentant le directeur, Pr Mamadou Tandiang Diaw. Il a aussi souligné que «le dépistage n’est pas juste un acte médical, mais un acte de sensibilisation (et) de prévoyance ».



De son côté, la directrice de la communication de l’UIDT et membre de l’amicale des femmes, Touty Diop, s’est dite « très satisfaite » du déroulement, soulignant la forte mobilisation des femmes de Pire. Elle a salué la générosité du GMI qui est passé de 800 kits de dépistage offerts l’an dernier à 1600 kits cette année, toujours selon Le Soleil.