Podor : désespérée par le refus de son mariage, une jeune lycéenne s'inflige de graves brûlures

C'est un drame qui secoue le village de Galoya, dans le département de Podor, et toute la région de Saint-Louis depuis la semaine dernière. B. Sow, 18 ans, élève en classe de terminale au lycée de Galoya, a tenté de se donner la mort en se versant une marmite d'eau bouillante sur le corps.



D’après L’Observateur, elle reproche à sa mère de s'être opposée à son union avec T.M. Sy, un agent de sécurité de proximité (ASP) en poste à Pété. Depuis plus d'un an, les deux jeunes entretenaient une relation amoureuse, mais la mère de la lycéenne s'y est farouchement opposée, arguant que le prétendant appartient à une caste jugée inférieure.



Un refus qui a plongé l'adolescente dans un profond désespoir. Selon L’Observateur toujours, B. Sow s'est rendue à plusieurs reprises à la brigade de gendarmerie de Pété pour exposer son différend avec sa mère et demander aux gendarmes de la convoquer pour la convaincre d'accepter le mariage. Des démarches restées vaines. Vendredi dernier, la situation bascule, elle apprend que T.M. Sy vient de se marier à une autre femme.



Des brûlures volontaires



Ne supportant plus à la fois le refus obstiné de sa mère et le mariage de celui qu'elle aime, elle profite de l'absence de sa mère et trompe la vigilance de son père, handicapé visuel, presque toujours enfermé dans sa chambre. Elle fait bouillir une grande marmite d'eau, s'isole dans un coin de la maison, se déshabille et se verse le liquide brûlant sur tout le corps avant de s'évanouir. Ce n'est que plus tard que sa mère la découvre et alerte les voisins.



Devant la gravité de ses brûlures, B. Sow a d'abord été admise aux urgences dans une structure sanitaire locale, avant que les médecins n'annoncent qu'elle doit être évacuée d'urgence vers Dakar. Elle se trouverait actuellement dans un état comateux. Ses parents, frappés par une extrême précarité, ne sont pas en d’assurer les frais d'évacuation ni de prise en charge. Un élan de solidarité s'est alors organisé à Galoya et à Pété, où les villageois sillonnent les artères pour collecter des dons auprès des bonnes volontés.