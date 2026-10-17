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Politique : Aïssata Tall Sall reconduite à la présidence du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal



Politique : Aïssata Tall Sall reconduite à la présidence du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal
La députée Aïssata Tall Sall a été reconduite à la présidence du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal. Elle a annoncé la nouvelle ce samedi 17 octobre 2026 sur sa page Facebook, tout en appelant les députés à poursuivre leur travail dans l’intérêt des populations.

« De Bangkok où je me trouve pour les Réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, je tiens à exprimer toute ma gratitude au Président Macky Sall pour m’avoir reconduite comme Présidente du Groupe parlementaire Takku Wallu Senegal », a-t-elle écrit.

L’ancienne ministre de la Justice a également réaffirmé sa volonté de poursuivre le travail parlementaire engagé. Elle assure vouloir répondre aux attentes des populations avec « hauteur, sérieux et sens des responsabilités ».

Aïssata Tall Sall a par ailleurs remercié ses collègues du groupe parlementaire pour la confiance renouvelée. Elle les invite, ainsi que l’ensemble des députés, à privilégier un « travail rigoureux dans le seul intérêt du Peuple qui nous a mandatés ».

Cette reconduction intervient dans un contexte marqué par une décision du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal. Vendredi 16 octobre 2026, celui-ci a annoncé son retrait définitif des six commissions d’enquête parlementaire récemment mises en place par l’Assemblée nationale.
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Moussa Ndongo

Samedi 17 Octobre 2026 - 23:50


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