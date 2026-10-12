Politique : Mamadou Kassé s’engage dans Kiiraay après sa rencontre avec le Président Diomaye Faye

Le président du Conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, annonce son engagement aux côtés du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le président du Rassemblement du Peuple Républicain (RPR) a fait part de sa décision après une audience avec le chef de l’État, à travers une publication sur sa page Facebook.
« Le RPR – Yoonu Ndam s’engage aux côtés du Président Diomaye », a-t-il annoncé, précisant que cette décision fait suite à une rencontre avec le chef de l’État.
« À la suite de l’audience que le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a bien voulu nous accorder, nous avons décidé de nous engager à ses côtés dans le cadre de Kiiraay », a écrit l’ancien directeur général de la SICAP.
Pour Mamadou Kassé, ce choix traduit une volonté d’explorer de nouvelles perspectives politiques et de contribuer à la vie du pays.
« Il est des moments où s’ouvrir à de nouveaux horizons dépasse le simple impératif politique pour devenir une responsabilité envers notre pays, qui nous a tant donné. Le temps restera le meilleur juge », a-t-il ajouté.
Fondateur du RPR, également connu sous l’appellation RPR – Yoonu Ndam, Mamadou Kassé ouvre ainsi un nouveau chapitre de son parcours politique en rejoignant le parti présidentiel Kiiraay-Les Patriotes Républicains.
Ancien responsable de l’Alliance pour la République (APR), Mamadou Kassé dirige actuellement le Conseil départemental de Tambacounda.
Sous la présidence de Macky Sall, il a occupé plusieurs fonctions de responsabilité, notamment celles de directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM) et de la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP).
« Le RPR – Yoonu Ndam s’engage aux côtés du Président Diomaye », a-t-il annoncé, précisant que cette décision fait suite à une rencontre avec le chef de l’État.
« À la suite de l’audience que le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a bien voulu nous accorder, nous avons décidé de nous engager à ses côtés dans le cadre de Kiiraay », a écrit l’ancien directeur général de la SICAP.
Pour Mamadou Kassé, ce choix traduit une volonté d’explorer de nouvelles perspectives politiques et de contribuer à la vie du pays.
« Il est des moments où s’ouvrir à de nouveaux horizons dépasse le simple impératif politique pour devenir une responsabilité envers notre pays, qui nous a tant donné. Le temps restera le meilleur juge », a-t-il ajouté.
Fondateur du RPR, également connu sous l’appellation RPR – Yoonu Ndam, Mamadou Kassé ouvre ainsi un nouveau chapitre de son parcours politique en rejoignant le parti présidentiel Kiiraay-Les Patriotes Républicains.
Ancien responsable de l’Alliance pour la République (APR), Mamadou Kassé dirige actuellement le Conseil départemental de Tambacounda.
Sous la présidence de Macky Sall, il a occupé plusieurs fonctions de responsabilité, notamment celles de directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM) et de la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP).
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