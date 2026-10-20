Potou: la Der/Fj investit 300 millions FCFA dans une infrastructure de stockage pour la filière oignon

Le premier responsable de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), Dr Abdoulaye Niane, a procédé hier, lundi 19 octobre, à la pose de la première pierre d'une infrastructure de stockage frigorifique et sec à Potou, dans la commune de Léona, région de Louga. D'un coût global de 300 millions de FCFA, l'ouvrage aura une capacité totale de 1 500 tonnes, dont 200 tonnes sous froid.



Un projet pour réduire les pertes post-récolte et stabiliser les prix



Selon les informations de Libération, cet investissement stratégique vise à renforcer les capacités de conservation des produits agricoles et à soutenir durablement la filière oignon. À travers ce projet, la Der/Fj entend contribuer à la réduction des pertes post-récolte, à l'amélioration des revenus des producteurs et à une meilleure régulation de l'offre pour favoriser la stabilité des prix sur le marché.



Au-delà de son impact économique, l'infrastructure prévoit la création de 20 emplois directs, avec une attention particulière accordée aux femmes et aux jeunes. L’objectif affiché par le délégué général de la Der/Fj, Dr Abdoulaye Niane, est de promouvoir un entrepreneuriat inclusif, de renforcer les chaînes de valeur agricole et de soutenir le développement économique des territoires à travers des investissements structurants au service des producteurs, de l'emploi et de la souveraineté alimentaire.