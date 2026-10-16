Présumée obtention indue de papiers sénégalais : le lutteur Boye Dakar relaxé

Le lutteur Babacar Diallo, plus connu sous le nom de Boye Dakar, a recouvré la liberté. Selon Libération, le tribunal a prononcé hier, jeudi 15 octobre, sa relaxe pure et simple, alors que le parquet avait requis contre lui une peine de trois mois de prison ferme.



Pour rappel, le sportif avait été placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de détention et d’usage de faux document administratif, ainsi que pour obtention indue de documents administratifs.



L’affaire faisait suite à un signalement de la Direction de l’automatisation du fichier (Daf). L’enquête qui a suivi aurait mis en évidence plusieurs irrégularités entachant l’état civil de Babacar Diallo, dont le père serait de nationalité guinéenne, notamment au niveau du registre d’état civil de Bourguiba, à la référence numéro 2468 de l’année 1993.