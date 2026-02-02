Prix à la consommation : une hausse de 2,8 % en glissement annuel enregistré en décembre 2025 (QNSD)

Le mois de décembre a enregistré une poussée de 2,8 %. Selon le rapport de l’ANSD, publié en décembre 205, les produits importés ont connu un repli de près de 2 %, les produits locaux ont bondi de 5,0 %. Par ailleurs, les « produits alimentaires et boissons non alcoolisées +4,5%, des services de « restaurants et d’hébergement +3,0% », des biens « d’ameublement, d’équipement ménager et d’entretien courant du ménage +2,5% », des biens et services de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles +1,2% », du « transport +1,4% » ainsi que de la flambée des prix des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants +17,2% ».
Le secteur de l’information et de la communication a vu ses tarifs baisser de 1,7 %, offrant une légère bouffée d’oxygène. De même, les services de soins personnels et de protection sociale reculent de 1,1 %, une baisse qui a permis de tempérer l’inflation globale en fin d’année.
Les prix volatils comme « l'énergie ou les produits frais, s'établit à 4,1 % ».
