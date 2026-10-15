Projet de loi de finances : Les grandes masses et orientations du budget 2027 par rapport à l'exercice 2026

L'analyse comparative des projets de loi de finances révèle un tournant vers la consolidation budgétaire.



Pour l'exercice 2027, les dépenses du budget général sont contenues à 7 005,6 milliards FCFA contre 7 177,2 milliards FCFA prévus dans la LFI 2026, traduisant une volonté explicite de rationalisation du train de vie de l'État.



Du côté des ressources, les recettes du budget général sont arrêtées à 5 653,9 milliards FCFA pour 2027, soutenues par des recettes fiscales projetées à « 5 044,6 milliards FCFA », après avoir été fixées à « 5 384,8 milliards de FCFA » en 2026.



Cette maîtrise des charges permet une résorption nette du déficit budgétaire global, qui reflue à 1 351,7 milliards FCFA (soit 4,7 % du PIB) en 2027, contre 1 735,2 milliards FCFA dans le budget ajusté de 2026 (7,6 % du PIB).



Cette trajectoire s'accompagne d'une reconfiguration interne des charges publiques et des dépenses de capital.



Les engagements passés pèsent lourdement sur la trésorerie nationale : la rubrique « intérêts et commissions sur la dette publique » s'alourdit à 1 303,9 milliards FCFA en 2027, contre 1 190,6 milliards FCFA en 2026, tandis que les « dépenses de personnel projetées à 1 596,2 milliards FCFA » progressent par rapport aux 1 532,8 milliards FCFA de l'exercice précédent.



Face à cette contrainte, les investissements financés sur ressources internes subissent une décélération notable, passant de 1 448,9 milliards FCFA en 2026 à 956,8 milliards FCFA en 2027.



Malgré le resserrement global des crédits, l'orientation stratégique de 2027 sacralise les dépenses à fort impact social en alignement avec l'Agenda national de transformation.



L'Axe 2, dédié au « Capital humain de qualité et Equité sociale », absorbe la majorité des crédits hors dette avec « 39% des crédits ouverts hors dette de la loi de finances, soit 2 392,3 milliards FCFA », dominé par le secteur de l'« Enseignement » qui capte 1 477,7 milliards FCFA, la protection sociale.



Pour couvrir un besoin total de financement de 6 608,7 milliards FCFA dont 68,9 % sont consacrés à l'amortissement du principal de la dette l’État mise sur le « retour du financement concessionnel, avec des appuis budgétaires de plus de 800 milliards FCFA » afin d'assurer l'équilibre financier du pays.

