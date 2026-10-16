Qui était Hyron Andrews, joueur des Lions de Johannesbourg brutalement décédé dans sa chambre d'hôtel avant le match contre La Rochelle ?

Ce vendredi, Hyron Andrews, joueur des Lions de Johannesbourg, est brutalement décédé dans sa chambre d'hôtel. Le deuxième ligne était réputé pour son amour du combat et sa science de la touche.



Sa disparition plonge le monde du rugby dans la peine. Ce vendredi, Hyron Andrews est décédé à son hôtel alors qu’il était en France pour affronter La Rochelle ce samedi. Le rugby sud-africain perd un de ses guerriers. Dès son plus jeune âge, le deuxième ligne était promis à un très grand avenir.



Les suiveurs du rugby l’ont découvert en 2012 lorsqu’il a participé à la "Craven Week". Cette dernière est considérée comme la compétition la plus prestigieuse pour la catégorie des moins de 18 ans. Promis à un très grand avenir, Andrews avait également été sélectionné dans l’équipe scolaire d’Afrique du Sud sans pour autant jouer.



Baby Bok à deux reprises



Avec un physique impressionnant, et notamment son double mètre, le colosse a connu une ascension fulgurante dans les catégories jeunes. Ce sont les Sharks de Durban qui l’accueillent pour terminer sa formation. Avec les U19, il empile les bonnes performances. Forcément, elles sont remarquées et lui ouvrent les portes des Baby Boks. En 2015, le deuxième ligne participe au Mondial U20. Il joue deux matchs de poule contre les Samoa et l’Australie. Ce sont ses deux seules capes avec les U20 sud-africains.



Un cadre des Sharks de Durban



C’est en 2016 qu’on le découvre au très haut niveau lors d’un match de Super Rugby contre les Southern Kings. Rapidement, le gaillard se mue en cadre de la franchise de Durban, dont il défendra les couleurs pendant de nombreuses saisons. Au total, il aura joué 105 matchs avec les Sharks (championnat et Currie Cup confondus). En Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles a croisé sa route par deux fois lors de la saison 2022-2023. Deux rencontres remportées par les Sud-Africains d’ailleurs.



Une aventure en Angleterre



Le 17 janvier dernier, Hyron Andrews était titulaire contre le Stade toulousain. Toujours avec les Sharks… mais de Sale cette fois. En février 2024, le bonhomme a quitté son Afrique du Sud natale pour rallier l’Angleterre. Arrivé pour un bout de saison, il a ensuite prolongé son contrat. Au final, son aventure s’est terminée en fin de saison dernière après avoir disputé 45 matchs sous les couleurs de l’équipe anglaise.



Cet été, ce sont les Lions de Johannesbourg qui s’étaient attachés les services d’Andrews, utilisé lors des trois premières journées de l’United Rugby Championship. À 31 ans, le natif de Paarl s’est éteint laissant derrière lui de nombreuses personnes sous le choc.





Avec Rugbyrama