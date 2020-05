RDC : la société civile exige de la transparence dans les investissements immobiliers

Ainsi Jean-Claude Mputu, membre du collectif « Le Congo n’est pas à vendre ». Il demande plus de transparence aux autorités pour savoir qui se cache derrière ces sociétés pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent. Jean-Claude Mputu demande la mise en place d'un registre public pour connaître les propriétaires réels des entreprises opérant en RDC, ainsi que les bénéficiaires des marchés passés avec l'Etat...



« Récemment, nous avons appris par l’enquête de Rfi, que la société Accor est en train de construire trois hôtels au Congo, avec une société partenaire qui s’appelle Chic. Or, on se rend compte très vite que Chic, en fait, regroupe deux sociétés écrans qui sont basées dans un paradis fiscal. Donc, impossible de savoir qui se cache derrière ces sociétés qui sont en affaire avec Accor, explique t-il joint par Jeanne Richard du service Afrique de RFI.