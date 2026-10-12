Rentrée scolaire : le ministre Mamba Guirassy en visite de supervision à Cambérène et Pikine

Prévue ce lundi 12 octobre 2026 à partir de 9 heures, la rentrée scolaire au Sénégal sera supervisée sur le terrain par le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy. Selon une information relayée par Le Soleil, le ministre effectuera une tournée dans des établissements de Dakar et sa banlieue, afin de s’enquérir du démarrage effectif des cours.



Le premier arrêt est prévu au complexe Seydina Issa Laye de Cambérène, qui relève de l’Inspection de l’éducation et de la formation des Parcelles Assainies, dans l’Académie de Dakar. La délégation se rendra ensuite au groupe scolaire Elimane Ndiaye A et B, rattaché à l’IEF de Pikine, dans l’Académie de Pikine-Guédiawaye. Le point de regroupement de la délégation officielle sera fixé en concertation avec les autorités administratives et communiqué ultérieurement.



Cette descente vise à évaluer les conditions d’accueil des élèves dans deux zones à forte densité scolaire. Elle intervient une semaine après la date initialement prévue du 5 octobre, reportée au 12 octobre en raison des fortes pluies et des inondations enregistrées à Dakar. Le ministre entend ainsi constater par lui-même l’état de préparation des établissements retenus.