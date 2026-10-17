Restaurant Aby’s Garden : l’enquête conclut à un incendie criminel, une information judiciaire ouverte

L’incendie qui a ravagé le restaurant Aby’s Garden, propriété de la chanteuse et entrepreneure Aby Ndour, serait d’origine volontaire, selon les conclusions de l’enquête menée par la police du Point E, rapportées par le journal L’Observateur.



D’après le quotidien, les analyses techniques et les investigations des enquêteurs auraient permis d’écarter la piste accidentelle au profit de celle d’un acte criminel.



À la suite de ces éléments, le procureur de la République aurait ordonné l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour incendie volontaire. Le dossier a été confié au juge du deuxième cabinet d’instruction, indique L’Observateur.



Le magistrat instructeur devra désormais poursuivre les investigations, notamment à travers des auditions. Selon le journal, les personnes susceptibles d’être impliquées de près ou de loin dans cette affaire pourraient être convoquées et entendues dans le cadre de la procédure.



Pour rappel, un incendie s’est déclaré le dimanche 9 août 2026, vers 6 heures du matin, au complexe Aby’s Garden. Avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, une grande partie du matériel avait déjà été consumée par les flammes.



Ce sinistre avait causé d’importants dégâts matériels, avec des pertes estimées à plusieurs millions de francs CFA.



Quelques jours avant l’incendie, Aby Ndour était en conflit avec son associé au sujet de la gestion de l’établissement. Toutefois, les circonstances de ce différend et son éventuel lien avec le sinistre restent à établir par la justice.