Réticence à la consultation: Dr Marie Khemesse exhorte les populations à faire un "recours précoce des soins"

Face à la réticence des populations à aller se faire consulter, la présidente du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, les a exhortées à faire un « recours précoce » aux soins, chaque fois qu'elles observent un changement dans leurs corps, rassurant que « les postes de santé sont bien formés et équipés ».



« Nous allons améliorer notre stratégie de communication dans le seul but de pouvoir renforcer la présentation pour une prise en charge précoce des cas de covid-19. Nous avons eu aujourd'hui deux directeurs qui nous ont permis d'avoir la situation du COVID-19 avec un accent particulier sur la prévention », a dit Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, lors du point sur la situation de la pandémie ce vendredi.



« Nous allons renforcer davantage le respect strict des gestes barrières en termes de port de masque dans les lieux publics, dans les transports et un peu partout. Les séances de vaccination ont commencé, nous avons même des stratégies de proximité partout dans la ville de Dakar, mais également dans les régions. Chaque région a ses stratégies spécifiques », a-t-elle ajouté.



Devant la réticence des populations à aller se faire consulter dans les hôpitaux, Marie Khemesse les a exhortées à un « recours précoce » aux soins et ne pas attendre de tomber malade. « Chaque fois qu'une personne observe des changements dans son corps, ce qu'on peut lui dire c'est de se rendre vite dans une structure de santé. Et aujourd'hui nos postes de santé sont bien formés et équipés. Il ne faut pas avoir peur de la COVID-19 si bien que quand on a une maladie chronique on reste chez soi. Il faut continuer à aller recourir aux soins ».



La présidente du Comité national de gestion des épidémies (CNGE) a assuré que les tests de diagnostic rapide sont disponibles partout sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Désormais, selon toujours la directrice de la Santé publique, tous les lundis, des experts dans leur domaine viendront parler sur la pyramide sanitaire pour avoir des procédures opérationnelles normalisées et faciles à comprendre.