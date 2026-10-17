Réunion ministérielle d'échanges : la CEDEAO et l’AES s’engagent vers un accord-cadre de coopération

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Confédération des États du Sahel (AES) ont tenu, samedi 17 octobre 2026 à Dakar, une première réunion ministérielle de prise de contact et d’échanges visant à poser les bases de leur future coopération.



Les travaux ont été coprésidés par Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, également président du Conseil des ministres de la CEDEAO, et Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères et président du Comité ministériel de pilotage de la Confédération AES.



À l’issue de cette rencontre, les deux parties ont salué l’esprit de fraternité, de respect mutuel et d’ouverture ayant marqué leurs discussions. Elles ont également rappelé les liens historiques, socioculturels et économiques qui unissent les peuples ouest-africains.



Dans leur déclaration conjointe, la CEDEAO et l’AES ont souligné la nécessité de bâtir leurs relations sur des principes de bon voisinage, de respect de la souveraineté, de la dignité et du bien-être des populations de la région.



Des groupes de travail pour préparer un accord-cadre



Dans le prolongement des consultations tenues le 22 mai 2025 à Bamako, au Mali, les deux organisations ont échangé sur plusieurs domaines d’intérêt commun susceptibles de structurer leurs prochaines discussions.



Elles ont réaffirmé leur volonté de parvenir à un cadre de coopération « équilibré, réaliste et qui préserve les intérêts de leurs peuples ».



Pour concrétiser cette ambition, les parties ont convenu de mettre en place des groupes de travail thématiques conjoints. Ces structures seront chargées de mener les discussions techniques en vue de parvenir à la conclusion d’un accord-cadre de coopération entre la CEDEAO et la Confédération AES.



Les conclusions de ces travaux seront soumises à l’appréciation des ministres avant la prochaine session ministérielle. La date et le lieu de cette rencontre seront fixés ultérieurement, par voie diplomatique.



Le Sénégal salué pour son rôle dans le dialogue régional



À l’issue de la réunion, les deux délégations ont exprimé leur gratitude au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui assure la présidence en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO.



Elles ont également remercié le gouvernement et le peuple sénégalais pour leur hospitalité ainsi que pour leur engagement en faveur de l’intégration ouest-africaine.