Riyad: le Sénégal «condamne» l’attaque à l’aéroport King Khaled et exprime sa solidarité à l’Arabie saoudite

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur dit avoir «appris avec consternation l’attaque meurtrière perpétrée le 10 octobre 2026 par des rebelles houthis du Yémen contre l’aéroport international King Khaled de Riyad, en Arabie saoudite».



Dans un communiqué, ce dimanche, tout en rappelant que cette attaque a «occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et fait plusieurs centaines de blessés», le Sénégal déclare «condamner avec la plus grande fermeté cet acte de violence» et exprime «sa profonde compassion et son entière solidarité» au Gouvernement et au peuple du «Royaume frère d’Arabie saoudite».



Enfin, le gouvernement sénégalais a adressé «ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés».



Pour rappel, l'attaque de missile attribuée aux rebelles Houthis contre l'aéroport de Riyad le 10 octobre 2026 est la plus meurtrière sur le sol saoudien depuis dix ans, faisant 12 morts et 309 blessés. En représailles, la coalition menée par l'Arabie saoudite a intensifié ses frappes aériennes et ses combats au Yémen, détruisant 82 cibles militaires, tandis que les affrontements terrestres ont causé plus de 270 morts en 24 heures et le déplacement forcé d’environ 200 000 personnes.