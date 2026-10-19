SENELEC : le ministre de l’Energie appelle les syndicats à surseoir à leur menace de grève

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a appelé ce lundi 19 octobre 2026 les syndicats de la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC) à surseoir à leur menace de grève, en attendant la décision du président de la République sur le paiement de la prime liée aux résultats bénéficiaires de l’entreprise.



Le ministre a expliqué qu’à sa prise de fonction, le 1er juin dernier, il avait trouvé un dossier relatif à cette prime, dont le paiement avait été effectué l’année précédente.



Il a indiqué que le président du Conseil d’administration de la SENELEC avait transmis au chef de l’État, par son intermédiaire, une demande d’augmentation visant à justifier le versement de cette prime aux agents, au regard des performances réalisées par l’entreprise.



« En réponse, les services de la présidence de la République ont produit un argumentaire technique et financier mettant en question l’opportunité du paiement de la prime pour cette année, notamment au regard des performances requises pour bénéficier de cette rémunération », a-t-il a-t-il déclaré lors d’un point de presse du gouvernement consacré au climat social national.



Face à cette situation, El Hadji Abdourahmane Diouf a affirmé avoir engagé des concertations avec les syndicats et sollicité les contributions techniques de la direction générale de la SENELEC, des services de la présidence de la République et de ses propres services.



Selon lui, les différents argumentaires ont été examinés dans le cadre d’un arbitrage conduit au ministère. À l’issue de ces échanges, un consensus a été trouvé entre les parties sur les montants envisagés, l’opportunité du paiement et les suites à donner au dossier.



« Les conclusions de ces concertations ont ensuite été transmises au président de la République, seul habilité à prendre la décision finale sur cette question », a-t-il souligné.



Selon M. Diouf, le temps de réflexion du président de la République et le temps de décision ne sont inscrits dans aucun délai.



Un appel à la responsabilité des travailleurs



Le ministre a également invité les travailleurs à tenir compte du contexte actuel, marqué notamment par les perturbations de la fourniture d’électricité enregistrées en septembre, qu’il a évoquées comme ayant entraîné une interruption du service public pendant 18 jours.



Il a estimé que l’État, la direction de la SENELEC et les travailleurs devaient conjuguer leurs efforts pour éviter la répétition de telles perturbations et assurer la continuité du service public, particulièrement à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.



El Hadji Abdourahmane Diouf a ainsi exhorté les syndicats à privilégier le dialogue et à attendre l’arbitrage du président de la République avant toute action de grève.



« Le gouvernement leur demande officiellement à ce mouvement de grève. D'abord la réponse à leur revendication n'est pas négative. Mais il faut donner à l'autorité le temps de réunir tous les éléments qui vont présider à une prise de décision de façon discrétionnaire », a-t-il demandé.

