Sabodala Gold Operations : les négociations échouent, le conflit social persiste

Une réunion cruciale s'est tenue le jeudi 9 août 2024 au ministère du Travail, rassemblant les délégués du personnel de Sabodala Gold Operations (SGO) et la direction générale de l'entreprise. Présidée par le ministre du Travail Yankoba Diémé, cette rencontre s'est déroulée en présence du Conseiller technique du ministre des Mines et de l'Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Kédougou.



Cette réunion faisait suite à une suspension temporaire du mot d'ordre de grève lancé par les travailleurs de SGO, dans un climat social tendu marqué par de vives revendications. Cependant, malgré les concessions jugées significatives par les représentants des travailleurs, les discussions n'ont pas abouti à un consensus.



Selon un communiqué du syndicat des travailleurs de SGO, les « propositions avancées par la direction de l'entreprise n'ont pas su répondre aux attentes fondamentales des employés, ce qui a conduit les délégués à demander à l'autorité de constater officiellement le désaccord ».



Face à l'échec des négociations, les délégués du personnel ont exprimé leur déception, tout en réaffirmant leur engagement à poursuivre le dialogue de manière constructive. « Nous réitérons notre disponibilité à participer à toute discussion constructive, dénuée de tout préjugé et permettant d'aboutir à un accord qui sauvegarde les intérêts de nos mandants », ont-ils déclaré.



En conclusion, les représentants des travailleurs ont appelé leurs collègues à rester mobilisés et solidaires dans la lutte pour le respect de leurs droits. « On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas », ont-ils souligné.



Les travailleurs se disent déterminés à continuer leur combat pour des « conditions de travail justes et équitables ».