Saint-Louis : 171 candidats à l’émigration irrégulière secourus à Gandiol après l’échouement d’une pirogue

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, en parfaite coordination avec la Base Navale Nord, la Brigade territoriale de Saint-Louis, renforcée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Saint-Louis, est intervenue le 20 octobre 2026 à Pilote Bar, dans la commune de Gandiol, à la suite de l’échouement d’une pirogue transportant cent soixante et onze (171) candidats à l’émigration irrégulière de diverses nationalités.



Selon les premiers renseignements recueillis par la Gendarmerie nationale, les candidats auraient quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 15 octobre 2026, aux environs de 23 heures, avec pour destination l’Espagne. Chacun aurait déboursé une somme comprise entre trois cent mille (300 000) et six cent mille (600 000) francs CFA pour ce voyage clandestin.



Cependant, les mauvaises conditions météorologiques et l’état de la mer auraient contraint l’embarcation à accoster, le 20 octobre 2026, aux environs de 7 heures, au niveau du fleuve de Pilote Bar, avec l’aide de piroguiers de Guet-Ndar.



Le bilan fait état de cent soixante et onze (171) rescapés, répartis comme suit :

- 37 Sénégalais, dont 2 femmes ;

- 114 Gambiens, dont 60 femmes ;

- 1 ressortissant guinéen de Conakry ;

- 12 enfants, dont 10 Gambiens (5 filles et 5 garçons) et 2 Sénégalais.



Par ailleurs, sept (7) personnes, dont six (06) Gambiens et un (1) Sénégalais, ont été évacuées à l’hôpital régional de Saint-Louis pour une prise en charge médicale. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée.



Dès l’alerte, les éléments de la Brigade territoriale de Saint-Louis, appuyés par l’ESI de Saint-Louis, se sont transportés sur les lieux pour les opérations de secours, de sécurisation et d’identification des personnes concernées.



Selon la Gendarmerie, cette intervention a également permis la saisie d’une (1) pirogue ainsi que de dix (10) bidons de vingt (20) litres d’essence. Les candidats ont été conduits à l’unité pour les besoins de leur identification.



En outre, deux (2) individus mis à la disposition de la Gendarmerie par les militaires de la Base navale Nord sont retenus pour les besoins de l’enquête. Le passeur présumé et le capitaine de la pirogue restent, pour le moment, introuvables.