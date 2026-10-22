Secrétariat général de l’OIF: «C’est absolument faux (…) Macky Sall n’est candidat à rien», selon des proches

Après avoir officiellement renoncé, le 17 octobre 2026, à sa candidature pour le poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'ancien président sénégalais Macky Sall fait l'objet de nouvelles spéculations. Son retrait de la course onusienne est intervenu à la suite du veto opposé par trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Depuis cette annonce, plusieurs rumeurs font état de son intention de se porter candidat au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).



Dans l’édition de ce jeudi du journal L’Observateur, des proches de l'ancien président ont démenti catégoriquement les rumeurs annonçant sa candidature à l’OIF. «Macky Sall n’est candidat à aucune élection internationale. Sa candidature à l’ONU répondait à une ambition précise : porter une vision du multilatéralisme, mettre son expérience au service des grands enjeux mondiaux et contribuer à la recherche de réponses collectives aux crises internationales. Il ne s’agissait ni de courir après un poste ni de multiplier les candidatures pour rester sur la scène internationale», a dit l’un de ses proches, sous le couvert de l’anonymat.



Toujours selon les mêmes sources, avant qu’il ne se lance à la course aux Nations Unies, des chefs d’Etats avaient proposé à Macky Sall la possibilité de diriger l’OIF : «il n’avait pas retenu cette option à l’époque, et rien n’indique aujourd’hui qu’il a changé d’avis».



L’ancien ministre et ambassadeur Mankeur Ndiaye, de son côté, a soutenu que «c’est totalement faux», ajoutant que Macky Sall n’est candidat à aucune élection à l’OIF.



Pour rappel, la rumeur a été initialement partagée par nos confrères du média Africa Intelligence, affirmant que Macky Sall s'apprêtait à formaliser sa candidature pour le poste de Secrétaire général de l'OIF.