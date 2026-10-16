Sécurité alimentaire : la Cédéao réunit à Dakar ses comités sur le stockage et la Réserve régionale

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) tient à Dakar deux rencontres consacrées à la sécurité alimentaire. Selon un communiqué de l’organisation transmis à l’Agence de presse africaine, l’Institution organise, les 20 et 21 octobre puis les 22 et 23 octobre 2026, deux sessions portant sur la révision de sa Stratégie régionale de stockage et sur la gestion de la Réserve régionale de sécurité alimentaire.



Il s’agit de la 3e réunion du Comité de pilotage chargé de la révision de la Stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire et de la 4e réunion du Comité de gestion de la Réserve régionale. Les deux instances se réuniront au Sénégal sur la même période.



Financement de la Réserve et ajustements en discussion



La session du Comité de pilotage, prévue les 20 et 21 octobre, sera consacrée à l’avancement du chantier lancé en 2025. Les travaux porteront notamment sur le futur mécanisme global de financement des interventions de la Réserve et sur les étapes à venir du processus de révision.



Les participants examineront également les conclusions des échanges menés avec les organisations de producteurs, les résultats des consultations nationales réalisées dans les États membres ainsi que les propositions visant à améliorer le fonctionnement de la Réserve. Le Comité devra formuler des observations sur le projet de dispositif financier et arrêter les orientations pour poursuivre la révision, en cohérence avec la politique agricole régionale de la Cedeao, l’ECOWAP, à l’horizon 2035.