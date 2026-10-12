Sédhiou : un barrage antisel baptisé au nom de Cheikh Alioune Souané, un projet éco-agro-touristique de 1,5 milliard FCFA lancé

Un vibrant hommage a été rendu ce dimanche 11 octobre à Cheikh Alioune Souané, guide religieux et acteur du développement originaire de Diannah Bah. Le barrage antisel et le pont de franchissement qu’il comporte, situés près du village de Makka, dans la commune de Kolibantang, portent désormais son nom en reconnaissance de son engagement pour le développement du Pakao. La cérémonie a également été marquée par le lancement d’un projet éco-agro-touristique évalué à près de 1,5 milliard de francs CFA.



Le Pakao a rendu un hommage appuyé à Cheikh Alioune Souané, guide religieux et acteur de développement dont les actions continuent de bénéficier aux populations locales. La cérémonie de dénomination du barrage antisel et de son pont de franchissement, organisée ce dimanche 11 octobre près du village de Makka, dans la commune de Kolibantang, département de Sédhiou, a été l’occasion de magnifier son engagement en faveur du développement territorial.



Désormais baptisé du nom de Cheikh Alioune Souané, cet ouvrage joue un rôle important dans la lutte contre la salinisation des terres agricoles. Il a permis de récupérer plusieurs hectares de terres menacées par la remontée du sel dans les zones riveraines de ce bras du fleuve Casamance.



Une avancée majeure pour les populations qui peuvent aujourd’hui reprendre l’exploitation de leurs rizières et améliorer leurs conditions de production agricole.



Président de l’Association El Hadji Cheikh Alioune Souané pour le développement du Pakao, initiatrice de cette cérémonie d’hommage et de dénomination, l’opérateur économique Boubacar Konta a salué l’impact de cet ouvrage sur les activités agricoles et les conditions de vie des communautés.



Pour lui, cette reconnaissance vise à perpétuer la mémoire d’un homme dont les actions ont contribué à préserver les ressources naturelles et à soutenir les activités économiques des populations du Pakao.



Au-delà de cet hommage, la cérémonie a servi de cadre au lancement d’un important projet éco-agro-touristique porté par l’association. Évalué à près de 1,5 milliard de francs CFA, ce programme ambitionne de valoriser le potentiel naturel et économique de la zone autour du barrage Cheikh Alioune Souané.



Le projet prévoit notamment le développement du maraîchage, de la pisciculture et du tourisme, avec pour objectif de créer des opportunités économiques et de nombreux emplois au profit des femmes et des jeunes du Pakao.



Selon Boubacar Konta, cette initiative entend faire des ressources naturelles disponibles autour du barrage un véritable levier de développement local. Elle vise également à offrir des perspectives professionnelles aux jeunes, dans une région où l’émigration clandestine demeure une préoccupation.



Le programme prévoit par ailleurs la mise en place d’un centre de formation destiné à renforcer les capacités des populations locales dans les métiers liés à l’exploitation durable des ressources naturelles. Un centre de pisciculture est également annoncé pour développer cette activité et favoriser l’émergence de nouvelles sources de revenus.



Le ministre Mamadou Lamine Dianté promet l’accompagnement de l’État



Présent à la cérémonie au nom du président de la République, le ministre Mamadou Lamine Dianté a salué la pertinence de cette initiative, notamment en raison de sa dimension intercommunale.



Pour le ministre, la mutualisation des efforts entre les collectivités territoriales constitue un atout pour valoriser les potentialités économiques de la zone et apporter des réponses durables aux préoccupations des populations.



Il a promis l’accompagnement des services techniques de l’État afin de soutenir la mise en œuvre du projet. Le ministre s’est également engagé à porter le plaidoyer nécessaire pour son inscription dans le Plan Diomaye pour la Casamance.